Cassel : des collectionneurs exposent leurs vieilles mais rutilantes carrosseries

Reportage de Claire Chevalier et Antoine Morvan

Carrosserie rutilante, moteur qui vrombit… les Flandres ont accueilli ce mercredi matin des Bugatti, Lotus, Porsche, Peugeot et autres Triumph… des modèles des années 1930 à 1960, devenus des objets rares sur nos routes.A bord de sa Citroën DS cabriolet de 1968, Nicolas de Jeanlis promène son bonheur de passionné. Il a mis 20 ans à faire rouler la voiture de ses rêves. "Pourquoi 20 ans ? Parce que je voulais effectuer les travaux moi-même, ce qui m'intéressait beaucoup", nous raconte-t-il au volant. "Et d'autre part, je n'avais pas les moyens de la refaire, du coup j'ai étalé ça sur 20 ans et encore maintenant, je dois la démonter, savoir où est la moindre pièce, le moindre écrou, la moindre rondelle, tout, tout, tout...".Sur la place de Cassel, les bolides s'alignent en rangs serrés. Ici, toute l'année, une zone de stationnement est prévu pour ces belles mécaniques. "Les propriétaires de voitures qui ont été construites antérieurement à 1970, à partir du moment où elles ont acquis une vignette, peuvent se garer toute l'année à cet emplacement", rappelle Fabrice Duhoo, adjoint au maire de Cassel. "L'idée, c'est d'offrir aux Casselois, aux visiteurs, aux touristes, un musée à ciel ouvert".Et ce mercredi, on a pu apercevoir quelques pièces rares comme une Antony construite à Douai en 1929, qui a participé à de nombreuses courses automobiles, où une Alfa Romeo Disco Volante de 1953, classée monument historique. Exposée habituellement à la Cité de l'automobile de Mulhouse, cette dernière a pris exceptionnellement la route, ce mercredi, dans les Flandres. De quoi ravir les connaisseurs.