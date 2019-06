DIRECT. Motocross de Cassel : suivez l'édition 2019 en live-streaming

Suivez le Motocross de Cassel en direct vidéo à partir de 17H15

Le Motocross de Cassel est de retour, après un an d'absence . Cette édition 2019 est diffusée en direct sur notre page Facebook et retransmise sur notre site à partir de 17H15.À voir l'affiche des différents favoris, on croirait voir disputée une nouvelle édition de l'Enduropale... ou un match retour : Nathan Watson, vainqueur de l'Enduro 2019, Milko Potisek, vainqueur de l'Enduro 2018 ou encore Daymond Martens, vainqueur de l'Enduro 2017 font notamment office de favoris.Pour compléter le tableau : deux anciens champions du monde Christophe Pourcel (2006) et Steve Ramon (2003), le recordman de victoires sur l'Enduropale Arnaud Demeester ou encore Maxime Desprey, en tête du championnat de France Élite. Du très beau monde, pour une épreuve qui ne compte "que" pour le championnat des Flandres.