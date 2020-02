Dépêchés vers 21 h sur les lieux de l'accident, les pompiers de Cassel et d'Hazebrouck n'ont rien pu faire. Le jeune homme de 25 ans qui s'était encastré dans un arbre au volant de sa voiture sur la route de Dunkerque à Hardifort était décédé à leur arrivée. Il circulait dans le sens Cassel- Wormhout.

Une enquête pour déterminer les causes de l'accident Les 10 sapeurs-pompiers mobilisés ont dû désincarcérer la victime.



Une enquête devra déterminer les causes de l'accident.