Motocross de Cassel : le match retour de l'Enduropale pour Milko Potisek et Nathan Watson ?

Un nouveau-venu de taille

La course à suivre sur notre page Facebook Le motocross de Cassel sera à suivre en direct sur notre page Facebook France 3 Nord Pas-de-Calais à partir de 16H30 ainsi que sur notre site.

Qui a dit qu'il n'y avait pas d'enjeu au Motocross de Cassel ? La course nordiste, qui fait partie du championnat des Flandres, attire cette année quelques gros coureurs. A fortiori après sa cruelle absence en 2018. À commencer par le vainqueur anglais de l'Enduropale 2019 Nathan Watson . Face à lui,(2018) voudra prendre sa revanche, et pour compléter le trio des vainqueurs de l'Enduro, le Belge(2017)sera également présent.À surveiller, également :, champion du monde en 2006, plusieurs fois champion de France et double-champion des États-Unis. Un palmarès impressionnant qui ne l'a pas empêché de s'engager pour la première fois à Cassel... avec une ferme intention de gagner.Parmi les favoris, également, le champion du monde 2003 et ex-vainqueur, à l'aube de sa retraite, le pilote officiel Honda, en tête du championnat de France Élite, le recordman de victoires à l'Enduropaleou encore l'Anglais