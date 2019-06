Motocross de Cassel : Nathan Watson remporte l'édition 2019

On avait cru à un duel entre Milko Potisek et Nathan Watson , mais le suspense n'a pas été long. Le Britannique, vainqueur de l'Enduropale 2019, a remporté le Motocross de Cassel, comptant pour le championnat des Flandres.La piste était boueuse et glissante, la faute à une météo particulièrement capricieuse. Le départ sous une pluie torrentiel avait donné l'avantage au Belge Steve Ramon, suivi de près par Christophe Pourcel, Milko Potisek et Nathan Watson. Les quatre se sont longtemps suivis, avant que le Britannique ne dépasse ses concurrents – Milko Potisek a été contraint à l'abandon – et de creuser l'écart.Pas une fois, pendant le restant de la course, le natif de Nottingham n'a pu être rattrapé. Sur le podium suivent Christophe Pourcel et Steve Ramon.