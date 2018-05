Pourquoi le Motocross de Cassel n'aura peut-être pas lieu cette année

Motocross de Cassel Un petit problème administratif est en train de devenir une catastrophe pour le Cassel Moto-Club et son organisation 2018. Le dossier d'homologation de la piste validé par la fédération motocycliste...

La cause du retard

Le Touquet, c'est le sable, Cassel, c'est la terre !

Vers l'annulation ?

s'écrie Rudy Potisek, le directeur du Motocross de Cassel. Car l'édition de 2018, prévue le 21 mai, est lourdement menacée pour des raisons administratives.En cause,en raison du délai de traitement par la préfecture du Nord. À 67 ans, après 34 courses organisées (depuis 1983 !), Rudy Potisek n'a pourtant "jamais eu aucun souci !"Malgré l'inspection positive de la Fédération française de motocross,Tout est parti d'une longue crise, suite au décès de Steven Lenoir pendant l'édition 2017 du Motocross de Cassel . "Je n'étais plus motivé pour faire la course" se souvient-il, marqué par cet épisode.Mais les coureurs de Cassel, les afficionados de toute la région le motivent et le relancent. "Ils m'ont dit 'Le Touquet, c'est le sable, Cassel, c'est la terre !' alors avec mon gamin, on s'y est remis."Remis, oui, mais sans doute trop tard. L'organisateur s'est penché sur le dossier d'homologation en janvier et n'a pas été gâté par la météo. "On a eu un temps exécrable, on pouvait pas aller avec les engins sur le terrain."Et puis vient: "on a présenté le dossier il y a quinze jours, mais on nous a dit "vous n'êtes pas dans les clous pour valider".."Sans terrain homologué, la course régionale ne peut avoir lieu : aucune assurance ne verserait le moindre centime en cas d'accident et, de toute manière, la Fédération française de motocross en annulerait l'organisation.Désespérés, Rudy Potisek et son fils ont finalement décidé de communiquer : dans leur post Facebook,."" soupire le passionné. "Il y a des choses plus graves, dans la vie". Pourtant, la voix de Rudy Potisek vibre sous l'émotion.