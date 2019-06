VIDEO - Cassel, village préféré des Français fêtait Stéphane Bern, avec un géant à son effigie

Enregistrer les modifications Cassel, village préféré des Français, fabrique un géant "Stéphane Bern"

Notre équipe en pleine interview du géant Stéphane Bern.

C'est la fête sur la place de Cassel ce jeudi soir. Les habitants, des touristes sont venus pour l'enregistrement de la nouvelle émission Le village préféré des Français, titre que la commune a remporté l'an dernier.A l'occasion de ce tournage, les majorettes, la fanfare sont de sortie ainsi que les géants. Et ,petite surprise, un nouveau venu a rejoint la bande... Il s'agit de la tête en papier mâché de Stéphane Bern, l'animateur de l'émission, avec une couronne. " Je suis très touché", confie "le spécialiste des têtes couronnées" en signant des autographes, "c'est chaque fois un bonheur de revenir à Cassel. C'est incroyable. On ne soupçonne pas quand on est dans chez soi, dans sa vie, qu'il y a un tel engouement du public".Autre fierté pour les Casselois, la commune a découvert le timbre à son effigie qui sera vendu dans toute la France.Avec le titre du village préféré des Français, Cassel a vu sa fréquentation touristique mutiplié par deux certains mois, même par cinq. De quoi réjouir Fabrice Duhoo, adjoint à la culture à la mairie de Cassel :" Du lundi au dimanche, on n'a plus de basses saisons à Cassel", se réjouit-il.