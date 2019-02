Chandeleur - crêpes : quelle différence entre cassonade, vergeoise et sucre roux ?

Dans les recettes et sur les rayons des supermarchés, "vergeoise" et "cassonade" sont souvent confondus ou rassemblés sous l'étiquette "sucre roux". Pourtant, elles n'ont rien en commun - si ce n'est leur couleur dorée. Mais entre abus de language, confusion volontaire des industriels et spécificités techniques, difficile de s'y retrouver.



La vergeoise est la plus fine des deux. Brune ou blonde, elle fond rapidement au contact de la chaleur ou de l'humidité. Dans les crêpes, sur du pain grillé et beurré, fourrée dans des gaufres ou sucrant le jus de cuisson de la carbonnade flamande, elle est très appréciée des fourneaux nordistes. Et gare au cuisinier du Nord qui irait s’aventurer en dehors de ses terres ! On trouve de la vergeoise dans la plupart des grandes surfaces de la région, mais dans le reste de la France, il est beaucoup plus difficile de s’en procurer. A l’étranger (hormis la Belgique), ça relève de la mission impossible.







Seuls quelques industriels fabriquent cette spécialité. La plus connue – et la seule « vraie » vergeoise - est celle produite par Tirlemont Graeffe. Inventée à la fin du XIXe siècle par un procédé novateur, la vergeoise faisait à l'époque douter de son origine betteravière. Bien connue des cuisines Ch’tis, la vergeoise Graeffe est vendue dans un paquet aux couleurs jaune-orangé... et qui indique « cassonade ». La cassonade est le nom donné à la vergeoise outre-Quiévrain et, par extension, dans le Nord. En résumé, la vergeoise n'est produite que dans une région, où elle est appelée cassonade...



Sucre de canne ou sucre de betterave ?

Attention, appellation contrôlée

La marque "Béghin-Say" commercialise un sucre "saveur vergeoise", jouant sur la confusion autour du nom du produit.

Pour faire de la vergeoise, il faut des betteraves sucrières. Betteraves que l'on trouve abondemment dans la région, où est concentrée la majeure partie de la. Naturellement blanc, le sucre de betterave est cuit pour obtenir la vergeoise. Une cuisson pour la version blonde, deux pour la brune.Comme son nom l’indique,. La mélasse lui donne sa couleur brunie et on y ajoute parfois une saveur artificielle, de vanille ou de caramel.etsont toutes deux des sucres roux. Malgré son apparence dorée voire brune, qui peut laisser croire à un sucre "brut", le sucre roux est raffiné : il l’est seulement moins que le blanc. Seul le sucre complet n'est pas blanchi. Au goût en revanche, la différence est notable : les cristaux de cassonade sont beaucoup plus épais queSi les afficionados du sucre peuvent s’emmêler les pinceaux, les producteurs doivent être vigilants.Depuis 1910, un décret relatif aux « fraudes et falsifications en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie » distingue légalement la cassonade de la vergeoise.La première, aussi appelée «», doit contenir entre 85 et 98% de saccharose – le nom chimique du sucre blanc de betterave et de canne. Quant à la dénomination « vergeoise », elle est réservée aux produits «». Une question d’onctuosité, donc : la vraie vergeoise est moelleuse.La marquecommercialise alors une « spécialité saveur vergeoise ». Elle est produite de façon artificielle via un mélange de sucre en poudre, de sirop et de caramel. Si le goût peut être similaire, les puristes crieront à l'arnaque.