Le Cateau-Cambrésis : une bière à la tomate, aux poivrons et au piment bientôt chez les cavistes de la région

Le local privilégié

C'est la dernière née de la famille. La brasserie historique de l'Abbaye du Cateau a créé une bière à base de tomates vertes, de basilic, de poivrons verts et de piments.Mais Laurent Huens, le responsable de l'abbaye du Cateau l'affirme, si la pertinence du mélange ne saute pas aux yeux,. "C'est une bière Sour Ale, qui est normalement acide à la suite de l'action des ferments lactiques. Nous, on a ajouté des parfums originaux pour l'adoucir."Ce n'est pas la première fois que la brasserie teste des mélanges un peu spéciaux.À chaque fois, c'est un producteur local qui fournit la brasserie. "C'est une volonté de notre part. On souhaite ramener un côté végétal à la bière. Là, ce ne sont vraiment pas des arômes qu'on a l'habitude d'associer ensemble", explique Laurent Huens. Les tomates, poivrons et autres piments présents dans les bouteilles ontMais il est encore impossible de trouver de la bière à la tomate chez les cavistes de la région. "On a pris un peu de retard dans la mise en bouteille, mais ce sera terminé d'ici une semaine, deux semaines maximum," rassure le brasseur.