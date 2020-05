Le Cateau-Cambrésis : un différend entre voisins dégénère, 7 blessés dont 2 grièvement

"La gendarmerie est intervenue en force en début de soirée et durant la nuit afin de rétablir le calme à la suite d'un violent conflit de voisinage et de rixes", a indiqué la gendarmerie du Cambrésis sur son compte Facebook. "30 gendarmes du Cambrésis ont été engagés ainsi que des renforts en provenance de Valenciennes, Le Quesnoy, Landrecies et Avesnes sur Helpe. Un homme gravement blessé a été héliporté".Les faits se sont déroulés samedi soir, au Cateau-Cambrésis, vers 19 heures. Une violente dispute a éclaté entre voisins et la situation a dégénéré : 7 blessés au total, dont deux grièvement. La personne la plus durement touchée, victime vraisemblablement d'un coup de couteau, a dû être héliportée en urgence vers le CHU de Lille. Les autres ont été transportés vers les centres hospitaliers du Cateau-Cambrésis et de Cambrai.Ce dimanche matin, un porte-parole de la gendarmerie du Nord évoque "un différend entre voisins dans un immeuble", "deux familles qui se sont querellées pour des motifs qui restent à déterminer". Une enquête est en cours."Alors que la soirée fut particulièrement mouvementée dans tout l'arrondissement, la gendarmerie appelle au calme et à la mesure en ce premier weekend de deconfinement", indique la gendarmerie du Cambrésis sur son compte Facebook.