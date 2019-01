Caudry : une nourrice et deux enfants fauchés par une voiture au pare-brise mal dégivré

Plus de peur que de mal, ce mardi matin vers 8h30 dans la ville de Caudry (Nord), où une nourrice et les deux enfants de 6 et 8 ans dont elle avait la charge, ont été renversés par une voiture alors qu'ils traversaient une route sur un passage protégé.



L'automobiliste qui arrivait de la rue de Cambrai, a percuté les victimes alors qu'il tournait sur le boulevard Jean-Jaurès.

Pare-brise givré

Heureusement, le choc n'a pas été important, selon la gendarmerie, et les trois piétons n'ont été que légèrement touchés. Ils ont tout de même été transportés au centre hospitalier de Cambrai pour examens.



Selon les premières éléments de l'enquête, l'accident pourrait être principalement dû à un manque de visibilité du conducteur. Le pare-brise de sa voiture n'était dégivré que côté conducteur.



L'automobiliste a été soumis à un dépistage d'alcoolémie, qui s'est révélé négatif.