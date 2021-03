Beaumont-en-Cambrésis : trois pompiers violemment agressés par un homme de 28 ans, une plainte déposée

Ne rien laisser passer. Dimanche 14 mars, les pompiers de Caudry sont appelés à 19h39 pour porter assistance à un habitant de Beaumont-en-Cambrésis en détresse respiratoire.

À leur arrivée, la victime, âgée de 28 ans, a "visiblement repris des forces", explique le SDIS du Nord, et projette un premier pompier contre le mur. Il frappe au visage un second et donne plusieurs coups au niveau des côtes du troisième .

Coups, insultes et menaces de mort

Des collègues, appelés en renfort, sont pour leur part copieusement insultés et menacés de mort. L’homme de 28 ans a finalement été pris en charge par les forces de l’ordre. Une agression de plus, déplore le SDIS, qui explique que la tolérance zéro est désormais appliquée.

Soutien indéfectible aux pompiers du @SDIS59 agressés à Beaumont-en-Cambrésis par la personne qu’ils venaient secourir. La justice devra être ferme contre l'auteur de ce guet-apens ! Les pompiers nous protègent au péril de leur vie, nous devons aussi les protéger. @jhoussin https://t.co/qEebfDmtdV — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) March 15, 2021

Les trois victimes, examinés par un médecin sur place, ont refusé leur transport à l’hôpital et ont regagné leur domicile.

Une plainte a été déposée ce jour par les sapeurs-pompiers violentés, appuyée par le président du SDIS Jacques Houssin. Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France, a apporté son "soutien indéfectible" aux pompiers agressés et demande à la justice d’être "ferme contre l’auteur de ce guet-apens".