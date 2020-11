Béthencourt : deux hommes de 21 et 38 ans décèdent après avoir percuté un engin agricole de face

Deux personnes décédées

Le bilan de l'accident de circulation survenu en début d'après-midi à Bethencourt est lourd, puisqu'il fait état de deux personnes décédées, un blessé grave et un blessé plus léger. pic.twitter.com/zIr4ALaiHG — SDIS 59 (@Sdis59) November 7, 2020

La vitesse en cause ?

Le drame s’est déroulé peu avant 14 heures ce samedi, sur la départementale 45 au niveau de l’intersection avec la rue Emile Zola à Béthencourt (Nord). Une opel Astra, avec à son bord trois passagers, circulait d’après les premiers éléments de l’enquête à une vitesse bien supérieure à celle autorisée.Pour des raisons qui sont pour l’heure inconnues, le véhicule se serait décalé sur la voie de droite et aurait percuté de pleine face un engin agricole de levage, type Manitou. Deux hommes, âgés de 21 et 38 ans, situés à l’avant du véhicule, sont incarcérés et en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours.Les deux victimes sont déclarées décédées sur place par les secours. La troisième passagère, âgée de 20 ans, était située à l’arrière du véhicule. Elle a été transportée dans un état grave au centre hospitalier de Cambrai.Le conducteur de l’engin agricole, choqué mais pas blessé, a été transporté au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Caudry. D'après les premiers éléments, la vitesse du véhicule léger serait en cause.