VIDEO. Comment se passent les tests Covid-19 organisés dans le Nord ? L'exemple de Caudry

Comment se passent les tests Covid-19 organisés dans le Nord ? L'exemple de Caudry

La sensation est désagréable, mais le test nasopharyngé est rapide et efficace. 200 personnes sont venues se faire dépister ce jeudi matin à Caudry. Presque autant cet après-midi. "Je pars en vacances samedi. je suis venu pour être sûr de moi et ne pas contaminer d'autres personnes. Au cas où", explique un habitant. "Je voulais être rassurée. je vais voir bientôt mes grand-parents et mon neveu qui a un mois", confirme une jeune Caudrésienne.Pas besoin de rendez-vous, ni d'ordonnance. Seulement une carte vitale et un masque, obligatoire dans la salle d'examen. Toute la journée, 5 infirmiers libéraux ont testé tous ceux qui le souhaitaient. Après Cambrai ou Bailleul, l'Agence régionale de Santé continue sa campagne massive de dépistage de Covid-19, ciblé sur le Nord, département le plus concerné dans les Hauts-de-France."Nous sommes dans notre 10ème opération de cette même nature. Sur les 9 premières, nous avons permis à 9000 personnes de se faire tester", explique Aline Queverue, directrice départementale de l'Agence régional de santé (ARS).La semaine prochaine ce sera au tour de Valenciennes. L'objectif final sera d'établir une cartographie détaillée du nombre de cas positifs de Covid rencontrés dans la région.