VIDÉO. Coronavirus : des masques agrémentés de dentelle sont fabriqués à Caudry

Une touche de dentelle et le masque prend un autre visage.

Matthieu Rappez, Bertrand Théry et Marie-Elisabeth Masson

La couturière a déjà réalisé 200 masques. / © B.THÉRY

Maxime Deudon a collaboré avec Solstiss. / © B. THERY

À Beauvois-en-Cambrésis, on fabrique des masques en tissus, lavables et réutilisables dix fois. Et puis, on y ajoute de la dentelle de Caudry, pour un résultat très chic.En huits minutes chrono, Brigitte Bouthemy réalise un masque conforme à la norme AFNOR. Élastiques, tissus et dentelles, tout est produit dans les Hauts-de-France.À l'origine de l'opération, Maxime Deudon, un entrepreneur dans le bâtiment. "Il me semblait évident de mettre en avant ce savoir-faire" explique-t-il. Une aubaine effectivement pour Solstiss. La marque, qui fournit habituellement les plus grandes maisons, a vu son carnet de commandes se réduire avec le coronavirus.Les masques sont ensuite vendus sur le web , à 12,90 euros pièce, en quantité limitée.