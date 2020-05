Déconfinement : dès ce week-end, on pourra étendre sa serviette sur les plages du Nord

🏖️ Préparez les serviettes et les parasols !!!

✅ Dès demain, samedi 30 mai

Les Dunkerquois pourront à nouveau se prélasser sur la belle plage du nord ! 😎

⚠️ Cependant, les règles établies ces derniers jours sont toujours en vigueur ! 👍 😷

👉+ d'infos : https://t.co/eE2JyUksxk pic.twitter.com/yt0INDcnm2 — Ville de Dunkerque (@Dunkerque) May 29, 2020



Dans le respect des règles

“Dès ce week-end, nous allons pouvoir retrouver le plaisir de s'asseoir sur la plus belle plage du Nord”, a annoncé sur les réseaux sociaux le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine (territoire sur lequel se situent toutes les plages du Nord).Patrice Vergriete a en effet sollicité la préfecture pour assouplir les conditions d'accès aux plages et anticiper la phase 2 du déconfinement normalement prévue à partir du mardi 2 juin : “j’ai renouvelé ces derniers jours auprès de l’Etat, au nom de toutes les communes du littoral de la Communauté urbaine, notre demande de dérogation au principe de la plage dynamique. Le préfet a accepté ce matin d'avancer la réouverture de la plage et d'autoriser les promeneurs à rester statiques.”S’allonger sur sa serviette deviendra ainsi possible à partir de ce samedi 30 mai sur toutes les plages du Nord.Dans un communiqué, la mairie de Dunkerque précise que "l’ensemble du dispositif de sécurité sanitaire reste en place sur les plages du littoral, avec un contrôle vigilant."Si le préfet du Nord a donné son feu vert, "toutes les autres règles restent ainsi en vigueur : sens de circulation, distanciation sociale, groupes limités à dix personnes, activités sportives interdites sur le sable…"De son côté, la préfecture ne confirme pas encore l'information.