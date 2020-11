Charles de Gaulle : le plus célèbre des lillois à l'honneur dans une série en partie tournée à Dunkerque

"Le défi était double, car dans le titre, L'Éclat et le Secret, figurent l'homme privé et l'homme public. Or, sur l'homme privé, nous ne savons rien ou presque rien. Il fallait "l'inventer" en quelque sorte. Et pour que cela soit crédible, il fallait que les apparitions publiques, celles pour lesquelles il existait des documents, soient, elles, fidèles à l'original." Samuel Labarthe, interprète du Général de Gaulle

Une partie du tournage à Dunkerque

Mais qui était Charles de Gaulle ? Le plus célèbre des lillois est mis à l’honneur dans une mini-série historique de 6 épisodes de 52 minutes, réalisée par François Velle et diffusée sur France 2 à partir de ce lundi soir.Intitulée L’éclat et le secret, cette série dresse un portrait méconnu du général, de la Résistance à l’enracinement de la Vème République. Charles de Gaulle homme d’Etat à l’épreuve du pouvoir, stratège politique… mais également époux et père de famille. Quel rôle a joué la calaisienne Yvonne, sa discrète épouse, pierre angulaire de son parcours privé et public ? Quelle fut la place de sa fille Anne, celle qui lui permettait de tenir dans les grands moments de doute ?Remarquablement interprété par Samuel Labarthe, le général De Gaulle livre dans cette série quelques uns de ses secrets et certains pans de son intimité.Au-delà des lieux prestigieux comme l’Hôtel de Matignon ou le Palais de l’Elysée, comment imaginer une série sur De Gaulle sans passer par la région ? En octobre 2019, le tournage s’est ainsi arrêté sur le port de Dunkerque où plus de 170 figurants s’étaient alors prêtés au jeu.Les trois premiers épisodes de cette fresque historique sont diffusés ce lundi soir, sur France 2, avant la suite prévue lundi 9 novembre. Pour les plus impatients, la série est disponible en intégralité sur le site de France Télévisions.