LOSC : Christophe Galtier “d'accord” pour prolonger son contrat

🎙 Galtier "Les 2 équipes auraient pu gagner. Il y a forcément un peu de frustration. Il y a eu beaucoup d'intensité et de détermination. J'ai dit à mes joueurs qu'ils avaient fait un match de très haut niveau !" — LOSC (@losclive) 1 décembre 2018

L'entraîneur de Lille Christophe Galtier est "d'accord sur le principe" d'une prolongation de contrat avec le club nordiste, a-t-il expliqué samedi au micro de Canal+."J'ai rencontré le président (Gérard Lopez) et la direction sportive en milieu de semaine et nous sommes d'accord sur le principe de continuer ensemble", a expliqué le technicien âgé de 52 ans, encore sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin."Là, nous discutons des détails du contrat", a-t-il précisé après le nul encourageant de ses Dogues, accrochés par Lyon (2-2) en championnat et désormais quatrième.