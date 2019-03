Christophe Galtier (LOSC) : “L'an dernier, j'ai passé mon temps à vous mentir”

La une de @lavoixdessports de ce lundi. Un rendez-vous exceptionnel avec MM. Galtier, Montanier et Ray, coachs du #LOSC, du #RCLens et du #VAFC pic.twitter.com/XNmta11CKo — La Voix des Sports (@lavoixdessports) 24 mars 2019

"Attention à ta communication"

Galtier après LOSC-Guingamp : "Je ne peux pas vous expliquer l'inexplicable"

Pépé et Bielsa

Nos confrères de La Voix des Sports publient ce lundi un long entretien croisé réunissant les entraîneurs des trois clubs de football phares du Nord et du Pas-de-Calais :(LOSC),(RC Lens) et(VAFC).A cette occasion, le coach lillois est revenu sur l'enfer vécu la saison dernière avec. "L'an dernier, j'ai passé mon temps à vous mentir en affirmant après les matches, en conférence de presse, que ça allait le faire, quitte à passer les barrages, que ça allait passer d'un millimètre", confesse Christophe Galtier. "Mais lorsque je rentrais chez moi, je m'effondrais par terre en pleurs et disais à mon épouse que je n'allais pas y arriver."Christophe Galtier avait été, après le renvoi deet un bref intérim assuré par le tandem Fernando Da Cruz / Joao Sacramento. Le club était alors 18du classement et finira 17Un match semble l'avoir particulièrement affecté : le match nul 2-2 contre Guingamp le 14 avril 2018 , alors que son équipe menait 2-0 à la 90minute. "Quelqu'un m'envoie sur mon portable : "Attention à ta communication"", se remémore-t-il, sans préciser le nom de son interlocuteur. "Merci, mais ça veut dire quoi ?", dit-il avoir répondu."Ne cherche pas à expliquer l'inexplicable", lui a-t-on alors conseillé par SMS. "En conférence, je vous ai dit cette phrase-là. Plus tard, quand je suis rentré chez moi, je me suis effondré, j'avais mal au ventre".Au cours de cet entretien croisé, Christophe Galtier revient aussi sur les. "Bielsa faisait jouer Pépé en pointe. Un but en 18 matches, il pleurait tous les jours...".L'attaquant ivoirien a pourtant relativisé les choses la semaine dernière, lors de l'émission Canal Football Club, soulignant même l'apport de son ex-entraîneur argentin. "J’ai eu de très bons rapports avec Bielsa, c’est un coach qui a une philosophie de jeu différente. Il m’a fait jouer avant-centre, mais c’est bien, car c’est cela qui m’a fait grandir mentalement. Quand on ne marque pas, on doute et ça vous forge le caractère. C’est un peu grâce à lui que j’ai appris la patience donc c’était une expérience positive."