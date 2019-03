Cit[i] Reporter : La voie verte du Ferrain à Tourcoing, c'est quoi exactement ?

Cit[i] Reporter : La voie verte du Ferrain, c'est quoi exactement ?

Un reportage des élèves du collège Lucie Aubrac à Roubaix sur la ligne verte du Férrain, aménagement d'une piste cyclable sécurisée d'Halluin à Tourcoing

Crédits

Cit[i] Reporter : comment les élèves voient leur ville, aujourd’hui et demain ?

Les projets médias du collège Lucie Aubrac de Roubaix Yolau, le webzine du collège

https://www.yolau.com Luciesphère, la webradio du collège

https://audioblog.arteradio.com/blog/126577/luciesphere



Le chantier de la voie verte du Ferrain, au Nord de Lille, prévoit le démontage d'une ancienne voie ferrée qui alimentait en charbon les usines textiles autrefois. La voie verte sera accessible aux piétons et aux cyclistes, et également adaptée aux poussettes ou fauteuils roulants.En plus d'un lieu de promenade, cette voie aura des fonctions utilitaires : nouvel itinéraire pour les habitants d'Halluin qui travaillent à Tourcoing, elle servira également un réseau de chaleur pour le chauffage urbain.Enfin, remettre la nature en ville permettra de faire des économies sur beaucoup d'aspects, selon Sophie Fourny, responsable de l'aménagement des trames vertes de la Métropole européenne de Lille.Lesfont le point sur les enjeux du projet avec des élus et des acteurs associatifs.Réalisation : Mariam LahouibiEcriture : Soukaina El Moussaoui, Marlauny Bukondolo, Maely Sion, Anna Domoloma, Quentin Poiret, Morgan DrezeAccompagnés par leur enseignant-documentaliste, Mathieu Asseman , au collège Lucie Aubrac à RoubaixUne série de reportages réalisés par des collégiens et lycéens du Nord-pas-de-Calais, accompagnés et soutenus par France 3 Hauts-de-France, dans le cadre de la 30è semaine de la presse à l'école organisée par le Clémi, du 18 au 23 mars 2019.Cit[i] Reporter rassemble 7 collèges et lycées de la région autour de la réflexion sur la ville et son devenir. Six journalistes de France 3 Hauts-de-France ont accompagné les élèves dans la conception de leur reportage. Ils ont rencontré les élèves dans leur établissement et ont suivi la réalisation de leur sujet, en apportant conseils journalistiques et techniques.Découvrez sur notre site, chaque jour de cette semaine, les reportages des élèves du Lycée Giraux Sannier de Saint-Martin-Boulogne, du collège Turgot de Denain, du Lycée Professionnel St-Exupéry d'Halluin, du Collège Myriam Makeba de Lille-Moulins, du lycée professionnel Ernest Couteaux de Saint-Amand-les-eaux, du Collège Lucie Aubrac à Tourcoing et Lycée professionnel Jacques-Yves Cousteau de Wasquehal.