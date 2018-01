Trois jeunes ont été grièvement blessés dans un accident de circulation jeudi 18 janvier sur la route d'Elincourt à Clary, près de Cambrai (Nord).L'accident s'est produit sur la RD45, dans des circonstances encore inconnues.Les sapeurs-pompiers de Caudry et de Le Cateau ont aussitôt été dépêchés sur les lieux.ont été transportés dans un état grave, l'un au Centre hospitalier de, l'autre à celui deUne autre femme âgée de 28 ans a été plus légèrement blessée et a été prise en charge au Centre hospitalier de