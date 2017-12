Classement JDD : qui sont les Nordistes préférés des Français ?

© AFP

De retour dans le classement du JDD :) Merci ! https://t.co/5SjNn9W0vM — Line Renaud Officiel (@linerenaud) 24 décembre 2017

Hommes et femmes politiques des Hauts-de-France

13ème place en 2016, 7ème en 2015, 2ème en 2008 : c'est un habitué.Ce natif d'Armentières est la personnalité nordiste la mieux classée. Il est devancé par trois autres hommes : Jean-Jacques Goldman, Omar Sy et Teddy Riner.. La chanteuse occupe la vingitème place. Un peu plus loin dans le classement, en 45ème position, on retrouve Line Renaud. En 2018, l'actrice sera à l'affiche du prochain film de Dany Boon, justement, "la Ch'tite famille".Le classement du JDD fait la part belle aux acteurs, chanteurs et animateurs de télévision, mais il reste quelques places pour la politique. Emmanuel Macron, président de la République et natif d'Amiens estDeux personnalités politiques liées au Nord sont également classées :Et juste derrière elle, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, né à Lille.