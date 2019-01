Comines : un commerçant sauve sa voisine et son bébé d'un incendie

J'ai sorti la maman et le bébé qui était dans la chambre à coucher

Une catastrophe évitée de justesse

De retour à sa viennoiserie

Il a sauvé la vie de sa voisine et de son fils, puis est retourner travailler comme si de rien n'était.n'est pas prêt d'oublier la matinée du jeudi 11 janvier.Ce jour-là, le gérant de la Viennoiserie de la Gare, à(Nord) reçoit la visite d'une de ses voisines. "Elle est venue me voir en me disant : ''. On a vérifié partout, dans les chambres, dans la cuisine, dans la salle de bain. On n'a pas trouvé.""Quand on est sortis, j'ai suivi la fumée jusqu'à la maison d'à côté" poursuit le Cominois de 35 ans. Là, il sonne et tambourine à la porte, sans succès. "Finalement, j'ai réussi à la réveiller et elle a ouvert la porte. J'ai sorti la maman et le bébé qui était dans la chambre à coucher."Le chien, lui, reste introuvable mais les pompiers l'ont découvert caché "entre le lit et le canapé", sain et sauf. En attendant qu'arrivent les soldats du feu, Abdellah tente d'éteindre"J'ai été chercher l'extincteur [à eau] dans ma viennoiserie", mais heureusement, il n'arrive pas à s'en servir car l'usage d'un tel extincteur sur l'installation électrique aurait aggravé l'incendie. "C'est ce que m'ont dit les pompiers."Finalement, il a pu prendre l'extincteur à mousse d'un autre commerçant pour éteindre les flammes. À l'arrivée des pompiers, "il restait que la fumée". Et lui..."J'avais beaucoup de clients" explique le Cominois, qui gère seul son commerce.Depuis son acte héroïque, Abdellah Haitouf fait en tout cas l'objet de toutes les attentions. Son histoire a notamment été reprise par France Bleu Nord ou sur France Info . "Les gens viennent me féliciter ! Ça fait plaisir !"