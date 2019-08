Condé-sur-l'Escaut : 30 hectares d'arbres abattus dans la forêt de Bonsecours à cause d'un insecte

L'abattage comme seule solution

Condé-sur-l'Escaut : la forêt de Bonsecours ravagée par le scolyte

Reportage de Somaya Aqad et de Bertrand Théry

"Un résultat du passé"

Perte estimée à 150 000 €

30 hectares d'arbres ont été abattus dans la forêt de Bonsecours, près de Condé-sur-l'Escaut. Le coupable : le scolyte, un petit insecte de 10 mm de la famille des coléoptères.Ce ravageur prolifère avec la chaleur et l'humidité et il est difficile de le stopper. Cet insecte peut venir à bout d'arbres dix mille fois plus grands que lui. La seule solution est alors l'abattage."Le boisement d'épicéas est complètement atteint. C'est une obligation d'évacuer ces arbres pour éviter que le scolyte ne se répande dans d'autres parties de la forêt. Il n'y a pas d'autres solutions que d'abattre les épicéas si on veut arrêter la prolifération. Aucun traitement n'existe", explique Gérald Duhayon, directeur adjoint du parc naturel régional Scarpe-l'Escaut Condamnés, ces arbres auraient fini par mourir. Le scolyte se nourrit en effet de la sève des arbres et les dessèche complètement.Plantés il y a un demi-siècle, ces arbres résineux n'avaient rien à faire dans les massifs forestiers du Nord. "L'épicéa n'est pas un arbre de plaine mais submontagnard, de colline", précise-t-il.Surtout, ce genre de prolifération aurait pu être évitée. "C'est un résultat du passé, de la mauvaise gestion de la forêt. Il faut éviter de planter des peuplements monospécifiques [c'est-à-dire le même arbre sur des hectares entiers]. Il vaut mieux diversifier la forêt en plantant des essences différentes. C'est mieux pour la biodiversité", préconise Gérald Duhayon.Les 30 hectares abattus représentent une perte économique de 150 000 €, selon l'office national des forêts . Une perte expliquée par deux facteurs : la chute du prix du bois ; étant donné qu'un volume important se retrouve d'un coup sur le marché, le marché du bois perd de la valeur.Surtout, "le bois n'est pas arrivé à maturité et en fait on coupe le blé en herbe", explique Éric Marquette, le directeur de l'office national des forêts du Nord et du Pas-de-Calais.Dès 2020, d'autres arbres prendront racine à Bonsecours. Des plantations plus locales cette fois, comme le pin et le chêne rouvre. Les épicéas, eux, ne seront plus implantés dans la région.