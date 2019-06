Connaissez-vous la technique du vol “dos à dos”, contre laquelle alerte la police du Nord ?

La DDSP du Nord appelle à la vigilance, après avoir interpellé deux hommes pris en flagrant délit de vol sur une terrasse de Lille.



Les deux malfaiteurs âgés d'une trentaine d'années opéraient selon la technique du "vol dos à dos" : en ciblant des personnes assises en terrasse, l'un des deux se place sur une chaise située dans son dos, et rapproche son siège jusqu'à se coller à sa victime.



Là, il n'a qu'à tendre les mains derrière lui pour fouiller dans les poches d'une veste ou d'un sac, avant de fournir son butin à son complice situé non loin.



Flagrant délit

Deux hommes ont été interpellés vendredi 14 juin après avoir pratiqué de tels vols. La police les a repérés vers 14h30 sur la terrasse du restaurant Piccolo Mondo de la rue des Molfonds, dans le centre-ville. Les deux individus étant connu des services, ils ont été discrètement surveillés tandis qu'ils essayaient de dépouiller quelqu'un qui se trouvait derrière eux.



Après plusieurs tentatives infructueuses, ils sont partis avant de s'installer sur la terrasse du Pain Quotidien, sur la place Rihour. Là, ils ont réussi à s'emparer d'un téléphone portable avant de prendre la fuite. Ils ont été arrêtés un peu plus loin et placés en garde à vue pour vol à la tire et recel.



"Il faut faire attention à ne rien laisser dans ses poches quand on est en terrasse" rappelle-t-on à la police.