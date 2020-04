Coronavirus : 1 000 tablettes vont être offertes aux EHPAD par le département du Nord

1 000 tablettes offertes par le Département aux EHPAD du Nord !



Des tablettes spécialement configurées pour nos aînés afin de maintenir les liens avec les proches, s'informer, stimuler sa mémoire, accéder à la télémédecine...



👉 https://t.co/Vc3ZKvWTME #COVID19 pic.twitter.com/O6RjAQ91Hy — Nord mon Département (@departement59) April 7, 2020

Des lettres et des photos envoyées aux résidents des EHPAD du Nord

1 000 tablettes vont être offertes aux résidents des 220 EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) du Nord. Elles sont distribuées à partir de ce mercredi 8 avril et ont été configurées pour répondre aux besoins des personnes âgées. L'un des plus importants est la possibilité pour ces personnes âgées de pouvoir communiquer avec leurs proches alors que le coronavirus a amené les autorités à interdire les visites depuis le 11 mars dernier."Ces tablettes vont permettre à la fois de rentrer en communication et de garder le lien avec leur famille, d'avoir accès aussi à des jeux cognitifs par exemple, d'avoir accès aussi à de la télécommunication avec de l'aide des professionnels et un abonnement de six mois de 4G qui devrait permettre aux soignants et aux résidents de trouver toutes les informations nécessaires pour continuer à vivre le mieux possible", explique Geneviève Mannarino, vice-présidente en charge de l'autonomie, à l'initiative de cette idée.Toujours dans cette idée de maintenir un lien entre les résidents des EHPAD et l'extérieur, le département du Nord a proposé aux collégiens élus au Conseil départemental des Jeunes et à l'ensemble des Nordistes de leur écrire. Le département aurait recueilli "plus d'une centaine de courriers, lettres, dessins, vidéos, photos qui ont été transmis à tous les établissements accueillant des personnes âgées."Certains EHPAD n'ont pas attendu ce don du département et s'étaient déjà équipés en tablette. C'est le cas de cet EHPAD de Villeneuve d'Ascq qui en a offert à ses 75 résidents.