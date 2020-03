Coronavirus : les accueils CAF du Nord et du Pas-de-Calais fermés au public

[Information importante] Nos accueils sont fermés à compter du lundi 16 mars. Le paiement des prestations reste assuré. Des Rdv téléphoniques seront prochainement proposés. Effectuez toutes vos démarches en ligne 24/24h et 7/7 jours sur le https://t.co/W8CyfcN0Dq et "Mon Compte". pic.twitter.com/Ar4yR8aqOt — Caf du Nord (@CafduNord) March 16, 2020

"Yakacliquer. Pourquoi me déplacer ?!", est-il inscrit sur le bâtiment de la caisse d'allocations familiales du Nord. A partir de ce 16 mars, plus personne ne peut de toute façon s'y rendre, tous les accueils sont fermés par principe de précaution, dans le cadre de la pandémie de Coronavirus.Néanmoins, "le paiement des prestations reste assuré" et "des rendez-vous téléphoniques seront prochainement proposés", assure la CAF du Nord, qui invite ses bénéficiaires à effectuer leurs démarches en ligne.Même chose pour la caisse d'allocations famililiales du Pas-de-Calais, dont les accueils du public ont également été fermés à partir de ce lundi. Là aussi, des rendez-vous téléphoniques vont être mis en place."Si vous aviez rendez-vous dans un de nos accueils, il est inutile de vous déplacer. Votre rendez-vous physique prendra la forme d'un rendez-vous téléphonique. Votre Caf vous contactera par téléphone. Si vous voyez le numéro 03.21.46.93.43 s'afficher sur votre téléphone, c'est la Caf du Pas-de-Calais qui vous appelle. N'hésitez pas à décrocher, votre conseiller Caf est au bout du fil. La Caf du Pas-de-Calais assurera les versements de toutes les prestations comme d’habitude", est-il précisé sur son site internet