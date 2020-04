Coronavirus : une aide-soignante du CH Hautmont mise à pied après avoir interpellé sa direction

Une suspicion de Covid-19 dans l'hôpital

"Ils ont tout fait à l'envers !"

C'est une sanction qui ne passe pas. Laetitia, aide-soignante au Centre hospitalier d'Hautmont, s'est vu notifier samedi 4 avril, devant ses collègues, une mise à pied pour une durée indéterminée."C'est arrivé samedi matin, à sa prise de poste à 6H30", explique Gilles Fagot, du syndicat SUD, où l'aide-soignante est déléguée syndicale. "La directrice et le DRH l'attendaient dans le hall des ambulances, là où les soignants entrent pour prendre leur service. Ça a été très violent, puisque ça a été fait devant les collègues".Que lui est-il reproché ? La direction de l'établissement prévoit de diffuser un communiqué, ce lundi, pour donner sa version des faits, mais selon Gilles Fagot, cette mise à pied trouverait sa source dans un échange de mails, entre cette aide-soignante et la direction."Ça a commencé mercredi quand on nous a annoncé une suspicion de Covid-19 dans le Centre hospitalier", raconte-t-il. Le CH d'Hautmont est réparti entre une unité EHPAD, et des soins de suite et de réadaptation. Il n'accueille donc pas, pour l'heure, de patients atteints du coronavirus."Légitimement, quand on voit la propagation du virus, la déléguée syndicale a envoyé jeudi un mail en tant que membre du CHSCT, pour demander du matériel."La première réponse de la direction, indique Gilles Fagot, a été d'envoyer une version tronquée d'un protocole émanant du CHU de Lille, "une page sur un document de huit pages".Dans l'après-midi, la direction a par la suite ramené aux salariés des masques FFP2, "périmés depuis plus de 15 ans". Dans un nouveau mail, détaille Gilles Fagot, l'aide-soignante "remercie la direction d'envoyer ces masques, mais demande s'il ne pourrait pas y avoir un appel aux dons pour en trouver d'autres, comme ça a été le cas avec d'autres hôpitaux".Dans ce dernier mail, elle précisait également qu'en cas de vague de contaminations, "à tout moment, les membres du personnel se réserveraient le droit d'exercer leur droit de retrait".Ce dernier message est resté sans réponse, et deux jours après la soignatne s'est fait notifier sa mise à pied, en public et seulement à l'oral. "Ils ont tout fait à l'envers !" accuse-t-il. "Pour une mise à pied, on convoque l'agent, on l'appelle, on fixe un rendez-vous. Ils ne lui ont même pas donné de courrier !" tempête le syndicaliste, qui indique que la direction est restée injoignable pendant le reste du week-end.Sa collègue n'est "pas bien" ; "elle m'a appelé à 7 heures du matin, samedi, en larmes." Depuis qu'il a partagé le communiqué sur les réseaux sociaux, il n'a "jamais vu autant de réactions en 24 heures ! Il y a 1100 messages de soutien à Laetitia. Elle était impressionnée et touchée par tous ces messages".Gilles Fagot insiste : "on ne met pas en cause la direction d'Hautmont sur le manque de masques, on sait très bien que c'est national, on sait que tout le monde est dans le même bateau." Qui plus est, "vendredi, on les avait remerciés pour avoir quand même apporté des masques et nous avoir donné une protection !"