Coronavirus : après la suspension de la Ligue 1, le LOSC va continuer à s'entraîner avec un maximum de précautions

"Nous savons que l'isolement qui a eu lieu en Chine et en Corée du Sud a permis de freiner et même d'inverser la tendance sur les cas de coronavirus", estime Gerard Lopez ce vendredi sur le site de L'Equipe . "Donc le fait d'éviter les rencontres entre beaucoup de personnes, c'est la meilleure façon d'arrêter ça. Et si jamais l'Euro est reporté, on pourra terminer le Championnat normalement. Pour l'instant, je pense qu'on est partis pour quelques semaines."Plus tôt dans la journée, la Ligue de Football Professionnel a annoncé la suspension "jusqu'à nouvel ordre" des championnats de Ligue 1 et Ligue 2,"afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19".Comment les choses vont-elles se dérouler dès à présent pour les joueurs du LOSC ? "On va "implémenter" un plan d'hygiène renforcé", répond le président et actionnaire majoritaire du club nordiste. "On est en discussions avec les services médicaux, etc. On va continuer à laisser s'entraîner les joueurs mais avec des mesures très, très poussées en termes de prévention mais aussi en termes de check-up. Il faudra être dans l'anticipation, contrôler".D'autres clubs de Ligue 1, comme Bordeaux et Saint-Etienne, ont préféré suspendre leurs entraînements. "Les joueurs et joueuses professionnels pourront avoir accès aux installations sportives. Ils ont également reçu un programme individualisé", ont indiqué les Girondins dans un communiqué