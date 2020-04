Coronavirus : des associations nordistes invitent à trier ses e-mails pour participer à la dépollution numérique

💪 Participez au #Cybercleanup Challenge pour continuer à agir pendant le #Confinement !



1⃣ Supprimez les #Apps inutiles de votre #Smartphone 📱 qui, même lorsqu'elles sont fermées, consomment mémoire, puissance et bande passante.



Alors, combien d'#Applications supprimées ? pic.twitter.com/vMTzaZD2xC — World CleanUp Day France (@WCUDFrance) March 19, 2020

Libérer de l'espace et changer ses habitudes

#Cybercleanup Étape 4



C'est important de garder le contact, mais sommes-nous obligés de conserver toutes nos conversations ?



Alors cette semaine, on fait le ménage dans nos multiples messageries :

> Skype 🗑

> Teams 🗑

> Messenger 🗑

> Whatsapp 🗑

> LinkedIn 🗑

> Twitter 🗑 pic.twitter.com/40HlhC7DN7 — World CleanUp Day France (@WCUDFrance) April 10, 2020

Ce samedi 11 avril, dans quatre villes du Nord et du Pas-de-Calais : Arras, Mons-en-Baroeul, Loos et Englos et Tourcoing, les habitants et les différentes structures seront mis au défi de réduire leur empreinte numérique par l'association World Clean Up Day.Cette association organise habituellement, chaque année, en septembre, une journée où chacun est inciter à nettoyer les déchets laissés dans l'environnement. Mais en cette période de confinement, Florent Debarbieux, s'est dit qu'il était aussi possible d'agir de son canapé."Internet, c'est plus de 10% de la consommation énergétique mondiale. C'est principalement de l'énergie qui est utilisée pour envoyer des données ou pour entretenir les serveurs qui servent à stocker les données", explique Florent Debarbieux, coordinateur du World Clean Up Day à Mons-en-Baroeul, près de Lille.Supprimer trente de vos mails permettrait par exemple d'économiser l'énergie d'une ampoule allumée pendant 24 heures. Un moyen simple de participer à la protection de l'environnement mais souvent méconnu. "Avec Gabriel Vanaerde, ancien coordinateur sur Mons-en-Baroeul, on a essayé de sensibiliser les principaux acteurs : les associations, les entreprises, les centres sociaux et les différents organismes liés à l'enfance, on a aussi créé un événement Facebook pour toucher le plus de monde", raconte Florent Debarbieux."L'idée de cette journée est de libérer de l'espace par n'importe quel moyen. Cela peut-être vider sa poubelle, ou alors supprimer les mails qui ne servent plus et qu'on ne lit plus. Mais aussi adopter de bonnes pratiques comme celles d'avoir recours à des moteurs de recherche respectueux de l'environnement", ajoute-t-il.Autre conseil stipulé par le Monsois : "organiser ses favoris. Quand on utilise les favoris, on va directement sur le site qu'on veut rejoindre. Cela évite de passer par un moteur de recherche avant d'atteindre le site que l'on cherchait et donc de faire des économies d'énergie."Cette journée est une première et pourrait servir de test avant son aggrandissement à l'échelle nationale de l'association du World Clean Up Day.