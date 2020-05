Coronavirus - Bousbecque : la tonnelle du drive Covid-19 de la ville volée

Ce lundi matin, la tonnelle a disparu sur le parking du cabinet médical. / © F3Nord

Un vol mesquin a été commis dans la nuit de dimanche à lundi. À Bousbecque, sur le parking du cabinet médical de la ville rue Saint-Joseph, un drive covid est installé depuis le 11 mai : les médecins et infirmiers libéraux da la ville permettent aux habitants munis d’une ordonnance de venir se faire tester tout en restant dans leur voiture.Une tonnelle, prêtée par la mairie il y a 3 jours à peine et installée sur le parking, permet ainsi d’entreposer tout le matériel nécessaire aux médecins pour réaliser ces tests virologiques, en moyenne huit par jour. Les voitures viennent stationner en-dessous de cette tonnelle et le prélèvement est ainsi effectué.Problème : le portail en bois a été défoncé cette nuit et. Tant que la météo reste clémente, le personnel médical peut continuer à effectuer les tests. Cependant, si la météo venait à se dégrader dans les prochains jours, il serait alors impossible d’effectuer les prélèvements. Un vol incompréhensible dans un contexte de solidarité nationale.