Coronavirus : le parc de la Citadelle de Lille sera fermé dès ce vendredi à 8h “pour y éviter tout rassemblement”

[ CITADELLE ]

Les parcs et jardins de la Ville sont fermés depuis le début de semaine. Dès demain 8h, la Citadelle sera également fermée pour y éviter tout rassemblement. Cette mesure vient renforcer les dispositifs en vigueur pour lutter contre le coronavirus #JeResteChezMoi pic.twitter.com/Rd8seJg8wd — Ville de Lille (@lillefrance) March 19, 2020

Lille. 18h34. 2ème jour de confinement, déjà abandonné par pas mal de monde. #COVID2019 pic.twitter.com/DoIcPkj2Ji — Lionel Top (@lioneltop) March 18, 2020

[ FLASH INFO ⚠️]

La Ville de Lambersart interdit la circulation le long des berges de la Deûle par le biais d’un arrêté. pic.twitter.com/0T4HnCGivS — Ville de Lambersart (@VilleLambersart) March 19, 2020

La règle générale : #RestezChezVous



Vous pouvez sortir vous dégourdir les jambes à proximité immédiate de chez vous, pour une durée limitée



Les sorties de doivent pas se cumuler dans la journée, il faut donc choisir entre faire ses courses et aller courir un peu — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 19, 2020

1km, 2km max... Il n'est pas question de s'éloigner de chez soi. La règle est au confinement pour tout le monde. Rappelez-vous que vous ne devez sortir que pour des urgences comme les courses ou votre santé. Un petit footing est possible pour votre équilibre mais pas un 10km ! — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 19, 2020

"Les parcs et jardins de la Ville sont fermés depuis le début de semaine. Dès demain 8h, la Citadelle sera également fermée pour y éviter tout rassemblement. Cette mesure vient renforcer les dispositifs en vigueur pour lutter contre le coronavirus", indique ce jeudi soir la ville de Lille sur son compte Twitter.De nombreux joggeurs, promeneurs ou cyclistes arpentaient encore les allées du parc de la Citadelle ces derniers jours, malgré l'entrée en vigueur mardi midi des mesures de confinement décrétées par le gouvernement.Ce jeudi matin, plusieurs patrouilles de police ont été dépoyées à la Citadelle pour effectuer des contrôles et verbaliser les contrevenants.Plusieurs communes voisines ont également décidé de fermer leurs parcs et jardins, ainsi que les berges de la Deûle et de ses affluents. C'est le cas notamment de Lambersart et Marcq-en-Baroeul."Vous pouvez sortir vous dégourdir les jambes à proximité immédiate de chez vous, pour une durée limitée", a rappelé ce jeudi le ministère des Sports. "Les sorties ne doivent pas se cumuler dans la journée, il faut donc choisir entre faire ses courses et aller courir un peu"."1km, 2km max... Il n'est pas question de s'éloigner de chez soi", rappelle-t-il aux adeptes du jogging ou de la marche à pied. "La règle est au confinement pour tout le monde"."Rappelez-vous que vous ne devez sortir que pour des urgences comme les courses ou votre santé. Un petit footing est possible pour votre équilibre mais pas un 10km !".Ce jeudi, les plages ont également été fermées au public dans le Nord et le Pas-de-Calais.