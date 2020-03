Coronavirus : les concerts de Gims au Zénith de Lille reportés

🔴 Communiqué de presse • @MaitreGIMS



Suite aux mesures prises par le gouvernement, la tournée de GIMS «Décennie Tour» est reportée au 25 et 26 juin 2020



Vos billets du 11 mars seront valables pour le 25 juin

Vos billets du 11 mars seront valables pour le 25 juin

Vos billets du 12 mars seront valables pour le 26 juin

Les deux concerts de Gims, prévus les 11 et 12 mars au Zénith de Lille ont été reportés au mois de juin, a annoncé la salle ce mardi 3 mars sur Twitter."C'est un véritable crève-cœur mais notre sens de la responsabilité nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès de notre métier, artistes, publics et techniciens", a indiqué dans un communiqué, la société Cheyenne Production, précisant que cette annulation était liée à l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné.Le concert du 11 mars est ainsi reporté au 25 juin et celui du 12 mars au 26 juin, et les billets resteront valables.Dans un autre cmmuniqué, le Zénith de Lille a précisé que les concerts de The Australian Punk Floyd Show, de Jean-Louis Aubert, d'Irish Celtic, de Norman et du Grand Bleu étaient maintenus cette semaine, car "la jauge de ces spectacles étant inférieures à 5000 spectateurs".