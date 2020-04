Coronavirus / confinement : un gendarme de La Bassée violemment frappé lors d'un contrôle

Un contrôle de gendarmerie effectué dans le cadre du respect des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus Covid-19 a dégénéré, mercredi après-midi, le long du canal d'Aire, sur le chemin de halage qui relie les communes de Salomé et Hantay (Nord).Deux gendarmes de la brigade de La Bassée patrouillaient à VTT sur ce chemin de halage actuellement fermé au public en raison des mesures de confinement. Vers 15h50, ils croisent un piéton qui ne respecte pas cette interdiction et décident de le contrôler.L'homme s'oppose à son contrôle et injurie les deux militaires qui appellent trois collègues en renfort. Mais la situation se tend et l'individu assène un violent coup de poing au visage d'un des gendarmes. Selon un porte-parole de la Région de gendarmerie, ce dernier a reçu "4 jours d'ITT" (Incapacité temporaire de travail).Son agresseur - qui a refusé de décliner son identité - a été placé en garde à vue pour violence sur agent de la force publique, outrage et non respect du confinement.