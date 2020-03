Coronavirus : avec le confinement, quelle organisation pour Ilévia (métros, bus, tramways) dans la métropole lilloise ?

#CORONAVIRUS | Pour lutter contre la propagation du #COVID_19 et sauver des vies, un dispositif de confinement est mis en place. Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d’être munis d’une attestation.#COVID19france pic.twitter.com/qIIcX3mK6I — Gouvernement (@gouvernementFR) March 16, 2020

"Ilévia invite les voyageurs à limiter leurs déplacements", a indiqué l'opérateur dans un communiqué diffusé lundi soir, après l'intervention du président de la République Emmanuel Macron concernant les limitations de déplacement pour endiguer la contagion du coronavirus Covid-19 sur le territoire."Néanmoins, la volonté d’Ilévia est de garantir la meilleure continuité de service, notamment pour les déplacements essentiels. C’est pourquoi, ilévia met en place un plan transport adapté et livre dès aujourd’hui l’état du trafic à compter du mardi 17 mars", poursuit ce communiqué.Les voyageurs sont invités à consulter le site ilevia.fr et l’application ilévia pour suivre l’évolution du trafic en temps réel.La fréquence du métro est modifiée avec une rame toutes les 2’30 minutes pour la Ligne 1 et toutes les 3 minutes pour la Ligne 2.Le tramway circulera avec une fréquence modifiée : toutes les 10 minutes sur le tronc commun (entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche), et toutes les 20 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing.Lundi, en fin de journée, la circulation des tramways a été interrompue sur l'ensemble du réseau métropolitain. Certains ont évoqué un droit de retrait des conducteurs des rames, mais Ilévia, contacté, n'a pas confirmé, ni donné d'explications.De fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau bus avec des fréquences modifiées et des amplitudes réduites. Certaines lignes ne circuleront pas, à l’image de la ligne de nuit. Bien entendu, toutes les lignes scolaires ne circuleront pas durant la période de fermeture des écoles, collèges et lycées."Les pratiques évoluent dans les bus", annonce Ilévia. "La montée et la descente se feront uniquement par les portes du milieu ou de l’arrière. Les voyageurs sont invités à privilégier l’achat de titres de transport sur les distributeurs automatiques, en ligne sur le site ilevia.fr ou via le service M-Ticket sur l’application Ilévia."Toutes les agences commerciales sont fermées ainsi que les espaces recouvrements."Les mesures de nettoyage mises en place sur le réseau Ilévia se poursuivent quotidiennement pour limiter la propagation du coronavirus et dans un souci de protection des usagers et du personnel", ajoute l'opérateur. "Dans les matériels roulants, les volants, tableau de bord et barres de maintien sont ainsi désinfectés tous les jours."Rappelons qu'à compter de ce mardi midi les déplacements seront restreints sur l'ensemble du territoire français et ne seront autorisés que pour se déplacer sur son lieu de travail (si télétravail impossible), pour faire des achats de première nécessité dans les commerces de proximité, pour se rendre auprès d'un professionnel de santé, pour la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes vulnérables et pour faire de l'exercice physique à titre individuel autour du domicile.Pour chaque déplacement, il faut pouvoir présenter aux forces de l'ordre une attestation de déplacement dérogatoire