Coronavirus : les DVE, groupe de supporters du LOSC, lancent une cagnotte pour le personnel de l'hôpital Salengro

6500 euros déjà collectés

Les Dogues Virage Est (DVE), un des principaux groupes ultras de France, vient ainsi de lancer une cagnotte pour offrir des repas au personnel de l’hôpital Roger-Salengro de Lille.Sur sa page Facebook, ce groupe de supporters lillois très actif, a annoncé une action de solidarité dimanche."Cela fait plusieurs jours que nous réfléchissons à une manière d’aider, nous aussi, le personnel hospitalier et nous avons tranché. Vendredi prochain, avec la collaboration d’un food truck, un représentant du groupe ira apporter le repas au personnel de l’hôpital Roger-Salengro de Lille, afin d’égayer la journée de ces personnes, qui se retrouvent en première ligne pour soigner nos familles, au détriment parfois de leurs familles et de leur santé. Nous mettons en place une cagnotte afin que chacun puisse participer, à son échelle, à cet élan de solidarité dont nous devons faire preuve en ces temps. Le nombre de repas servis dépendra donc de la somme récoltée avant clôture de la cagnotte, jeudi matin" .Rapidement, cet appel a été relayé et la cagnotte a commencé à être alimentée : 6500 euros ont déjà été collectés ce lundi midi.Créé en 1989, ce club de supporters lillois anime le kop du Stade Pierre-Mauroy après l’avoir fait au stade Grimonprez-Jooris, aujourd’hui disparu, puis au stadium-Nord de Villeneuve d’Ascq. Avec plus de 600 adhérents, c’est de loin la principale section de supporters lilloise.La semaine dernière, les Red Tigers rejoints bien vite par les autres clubs de supporters lensois rassemblés par la fédération Lens United, ont lancé une collecte en faveur du centre hospitalier de Lens. Une collecte distribuée depuis chaque jeudi.Les supporters du VAFC, à l’initiative des Roisters, avaient également lancé une cagnotte en ligne pour aider le personnel du centre hospitalier de Valenciennes, après avoir affiché une banderole sur la grille de l’établissement.Cette opération de solidarité lancée par les DVE devrait être relayée par les autres sections. C’est le cas des Dogues du Net. Son président, François Stock, nous a ainsi confié : "C’est une bonne idée. Elle montre une vraie synergie entre le monde du football et les personnels soignants, engagés en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Notre passion est actuellement suspendue. Mais les supporters s’associent pleinement à cette lutte. Nous allons relayer cette initiative et probablement effectuer un virement dans cette cagnotte".On attend maintenant une première livraison de repas ce vendredi à l’hôpital Roger-Salengro de Lille.