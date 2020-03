Coronavirus : une école de Coutiches fermée après un test positif sur un élève de CM1

D'autres cas dans une commune voisine

L'école publique Léon Lambert, située rue nationale à Coutiches (Nord), est fermée jusqu'au 17 mars inclus, a indiqué ce dimanche après-midi la préfecture du Nord, ajoutant qu'"un élève de CM1 a été testé positif au virus" Covid-17.Le rectorat a précisé, dans un communiqué distinct , que l'élève n'était plus scolarisé depuis le 4 mars et que son état "n'inspire pas d'inquiétude". L'école compte 232 élèves, répartis dans des classes maternelles et élémentaires.Les autorités précisent que les enfants scolarisés dans cet établissement vont devoir éviter tout contact avec les personnes fragiles, limiter ceux avec le public, surveiller leur température deux fois par jour, et appeler le 15 en cas de toux ou de fièvre, symptômatiques du coronavirus.Les parents ne disposant pas de moyens de garde sont invités à contacter leur employeur pour bénéficier d'un arrêt de travail via l'Assurance maladie. le formulaire en ligne se trouve à cette adresse Coutiches est une commune voisine de Flines-lez-Râches, où l'église de la Porte ouverte a suspendu ses activités après que deux de ses fidèles, un père et sa fillette de Roost-Warendin ont été testés positifs . Le groupe scolaire Roger Salengro y avait été fermé jusqu'à ce mardi 10 mars.