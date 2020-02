Coronavirus en Hauts-de-France : une dizaine de patients atteints seraient hospitalisés à Lille et Tourcoing

La base militaire de Creil serait le point de contamination initial

Les recommandations du ministère de la Santé Durant les 14 jours suivant le retour de Chine (Chine continentale, Hong-Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud ou encore des régions de Lombardie, et de Vénétie en Italie, veillez à :

surveiller votre température deux fois par jour surveiller l'apparition de symptômes d'infection respiratoire (toux, difficultés à respirer, ...) porter un masque chirurgicale lorsque vous êtes en face d'une autre personne et lorsque vous devez sortir. vous laver les mains régulièrement ou à utiliser une solution hydro-alcoolique. éviter tout contact avec les personnes fragiles : femmes enceintes, malades chroniques ou personnes âgées, ... éviter de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles : hôpitaux, maternité, structures d'hébergement pour personnes âgées, ... éviter toute sortie non indispensable : grands rassemblements, restaurants, cinéma, ... dans la mesure du possible, privilégier le télétravail et éviter les contacts proches : réunions, ascenseurs, cantine, ... les enfants, collégiens, lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l'école, au collège ou au lycée, compte-tenu de la difficulté à porter un masque toute la journée.

En cas de signes d'infections respiratoires dans les 14 jours suivant le retour :

contactez le Samu centre 15 ou le 0800 130 000 en faisant état des symptômes et du séjour récent en Chine, à Singapour, en Corée du Sud, ou dans le nord de l'Italie. évitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque. ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

Un peu moins d'une dizaine de patients positifs au Covid-19 seraient actuellement hospitalisés à Lille et de Tourcoing. Ils seraient tous originaires de Creil. Leur présence dans les deux villes nordistes permet de désengorger les services des hôpitaux picards.Une première personne a été hospitalisée à Lille ce jeudi 27 février. Elle est aussi originaire de Picardie.Pour l'instant, on ne sait pas si ces nouveaux patients ont des symptômes du coronavirus ou juste s'ils sont porteurs de l'infection. La ville de Creil serait le point de contamination initial selon Patrick Goldstein, chef des urgences au CHRU de Lille et du Samu 59. Il n'y aurait donc pour l'instant aucun cas de contamination à Lille.Un numéro vert ouvert 24 h sur 24 a été mis en place pour répondre aux questions :. Le directeur général de la santé Jérôme Salomon a précisé que le numéro d’urgence « 15 » ne devait être utilisé qu’en cas de « suspicion médicale » liée au coronavirus.Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les hôpitaux de Lille et Tourcoing sont en première ligne pour accueillir des personnes contaminées par le coronavirus.Les centres hospitaliers d'Arras et de Boulogne-sur-Mer sont en renfort, avec eux aussi un service dédié pour la prise en charge de ces patients.