Coronavirus : une large campagne de dépistage lancée dans le Nord, voici la liste des 72 communes concernées

300 000 personnes concernées dans le Nord

La liste des 72 communes concernées

Armentières

Arnèke

Bailleul

Bavinchove

Berthen

Blaringhem

Boeschepe

Boëseghem

Bois-Grenier

Borre

Buysscheure

Caëstre

Cassel

La Chapelle-d'Armentières

Deûlémont

Le Doulieu

Ebblinghem

Eecke

Erquinghem-Lys

Estaires

Flêtre

Frelinghien

Godewaersvelde

La Gorgue

Hardifort

Haverskerque

Hazebrouck

Hondeghem

Houplines

Houtkerque

Lynde

Merris

Merville

Méteren

Morbecque

Neuf-Berquin

Nieppe

Noordpeene

Ochtezeele

Oudezeele

Oxelaëre

Pérenchies

Pradelles

Prémesques

Renescure

Rubrouck

Saint-Jans-Cappel

Sainte-Marie-Cappel

Saint-Sylvestre-Cappel

Sercus

Staple

Steenbecque

Steenvoorde

Steenwerck

Strazeele

Terdeghem

Thiennes

Vieux-Berquin

Wallon-Cappel

Wemaers-Cappel

Winnezeele

Zermezeele

Zuytpeene

Halluin

Neuville-en-Ferrain

Bousbecque

Roncq

Linselles

Comines

Quesnoy-sur-Deûle

Warneton

Wervicq-Sud

Annoncées par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, de vastes campagnes de dépistage du coronavirus Covid-19 sont lancées dans 6 régions, dont les Hauts-de-France, à partir de ce jeudi 2 juillet.Ces dépistages fonctionnent sur le principe de "bons de l’Assurance Maladie". Ces "bons" sont envoyés par mail ou courrier à l’ensemble des assurés de l’Assurance maladie et adhérents à la MSA, sur les territoires concernés. Les porteurs de ces "bons", même s’ils n’ont pas de symptômes, peuvent ensuite se rendre dans le laboratoire de leur choix . Ils pourront y réaliser, gratuitement et sans avance de frais, des tests virologiques (tests PCR) et sérologiques.Les tests PCR permettent de déceler un porteur du Covid-19 au moment du test. Les tests sérologiques, réalisés par prise de sang, permettent d’identifier la présence d’anticorps et ainsi de savoir si la personne a été porteuse du virus par le passé.L’opération vise dans un premier temps les territoires de la Vallée de la Lys et de Flandre intérieure, dans le Nord. Soit un bassin de 300 000 assurés."Ces premières zones géographiques ont été choisies en raison d’une circulation du virus constatée ces dernières semaines globalement supérieure au reste de la région", explique l'Agence régionale de santé (ARS) dans les Hauts-de-France. D'autres territoires pourraient, par la suite, être concernés par ce dispositif.Un premier dépistage de ce plan "Protéger, tester, isoler" est organisé à Linselles, ce vendredi 3 juillet.L’objectif de ces campagnes de dépistage est de s’assurer qu’il n’existe pas de circulation non connue du virus. Mais aussi de sensibiliser les personnes non-symptomatiques à se faire dépister.Les communes suivantes sont concernées par cette campagne de dépistages :