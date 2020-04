Coronavirus : à Lille, une chanteuse et comédienne lance une “Chorale à Domicile” et reçoit des vidéos du monde entier

La "Chorale à Domicile" - Si on chantait

Une centaine de choristes du monde entier

Prochaine chanson : "La petite messe solennelle"

Cécile Thircuir est confinée à Lille, "comme tout le monde". Sauf que la comédienne, chanteuse, et directrice artistique de la compagnie lilloise ON OFF ne supporte pas de rester inactive plus de 24 heures."Je me suis demandé ce que je pouvais faire avec les outils à ma disposition, raconte-t-elle, et la réponse, c'était : pas grand-chose. Je me suis mise à chanter, et ça m'a fait un bien fou. Certains font du yoga ou du taï chi, moi c'est le chant. J'ai voulu partager ça."De là, est née l'idée de la "Chorale à Domicile". "Au début je pensais faire ça par Zoom ou Skype, mais il y a trop de décalage, c'était impossible. La seule solution, c'était le montage."Cécile contacte alors Pierre Thouvenot, un ami ingénieur du son qui accepte de l'aider dans son projet... un peu dingue. Mais rien n'est trop fou pour Cécile, elle qui incarne l'une des improblables sœurs Vandekaestecker , Odile et Odette, ou encore qui livre des chansons à domicile ou à l'hôpital et arrive sur une mobylette pétaradante. Une idée née à Lille, un projet mixé à Dunkerque, chez Orion Productions, studio d'enregistrement professionnel ... et des volontaires du monde entier, qu'il a fallu coordonner."J'ai très vite lancé un tuto en vidéo pour pour expliquer le principe de la Chorale . Chacun devait chanter par-dessus ma voix, avec une oreillette pour ne pas qu'on m'entende en retour. J'ai donné des consignes de cadrage, de couleur vestimentaire... J'ai d'ailleurs pris le vert, la couleur de l'espoir. Et j'ai réparti en trois pupitres, par ordre alphabétique."Cécile a été très surprise par le nombre de réponses. "Je suis littéralement restée bouche bée." 101 choristes de 33 départements français et 7 pays différents. "On ne se connaissait pas. Et la plupart n'avait jamais chanté.""Je me suis beaucoup amusée, se réjouit Cécile. C'était mon tout premier montage, ça m'a pris des heures ! Il a quasiment fallu que je vide mon ordinateur pour avoir assez de mémoire."Et les retours des choristes sont excellents. "Ils m'ont dit que pour eux, cette chorale était comme un petit soleil."Pour ce premier essai, Cécile avait choisi une comptine africaine. "Pour le prochain, ce sera "La petite messe solennelle" de Juliette . C'est sublime, c'est inspiré de Rossini, et les paroles collent bien à la période. j'ai twisté la basse, je crois que ça devrait être très rigolo !", s'enthousiasme la chef de chœur.Pour l'heure, Cécile n'a pas encore fixé de limite au nombre de participants, mais elle y sera peut-être obligée. "La porte est ouverte", assure-t-elle. L'appel aux candidats sera lancé ce week-end, et le clip devrait être prêt dans deux à trois semaines. "J'ai déjà une idée pour le troisième, confie Cécile. Mais là, c'est top secret !"