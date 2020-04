Coronavirus - Lille : ils pénètrent par effraction dans un bar à bières fermé, la police les interpelle

Les individus, âgés de 48 et 49 ans, ont été interpellés vers 20h45 par les forces de l'ordre, du côté de la rue Sainte-Anne, dans le quartier de la gare Lille-Flandres. D'après la police, ils étaient en possession d'un sac cabas contenant "plusieurs bouteilles d'alcool".Un peu plus tôt, ils étaient parvenus à entrer par effraction à l'intérieur du Palais de la Bière, un bar-restaurant situé en face de la gare, actuellement fermé en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19.Les deux suspects ont été placés en garde à vue.Malgré les mesures de confinement en vigueur, les vols par effaction ne sont pas rares actuellement dans la métropole lilloise. Dans la nuit de mardi à mercredi, deux autres personnes, âgées de 21 et 18 ans, ont été arrêtées et placées en garde à vue après avoir forcé la porte du club-house du stade de football d'Halluin.Dans leur sac à dos, la police a retrouvé un camescope et des denrées alimentaires.