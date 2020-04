Coronavirus / LOSC : Gerard Lopez s'oppose à un gel du classement de Ligue 1

Je peux vous dire que, sur le terrain, on était partis pour se qualifier en Ligue des Champions.

La Ligue 1 et la Ligue 2 sont "définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020", a affirmé mardi le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, suivant l'avis gouvernemental à ce sujet, dont doit désormais prendre acte la Ligue professionnelle (LFP). Celle-ci réunira jeudi le bureau de son conseil d’administration "pour étudier les conséquences sportives et économiques des mesures annoncées par le Premier Ministre". "Ce bureau sera suivi d’un Conseil d’Administration qui devra décider formellement de l’arrêt de la saison 2019/2020 et convoquer ensuite une Assemblée Générale de la LFP", a-t-elle indiqué dans un communiqué.Ce mercredi matin, dans L'Equipe , le président du LOSC, Gerard Lopez, annonce qu'il se rangera "à la majorité en ce qui concerne la décision sur la fin de saison 2019-2020 ou sur sa continuation". "Après si la saison s'arrête, je me battrai pour les intérêts de mon club".Le président et actionnaire majoritaire du club nordiste s'inquiète notamment des modalités qui seront retenues pour arrêter le classement final qui détermine notamment les places pour les compétitions européennes. Lorsque le championnat a été stoppé en mars dernier, en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19, le LOSC était 4, donc qualifié pour la Ligue Europa. Mais il était encore mathématiquement en position pour tenter d'arracher de nouveau un ticket pour la Ligue des Champions, bien plus lucrative, qui lui a déjà rapporté cette saison 30 à 40 millions d'euros de recettes supplémentaires."Je peux vous dire que, sur le terrain, on était partis pour se qualifier en Ligue des Champions", estime l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois. "J'en ai la certitude. Notre Dynamique était excellente et, à ce titre, je considère le gel de la saison contraire à l'éthique, comme la saison blanche pour d'autres".Le gel du classement au moment de l'arrêt du championnat, c'est la solution qu'ont notamment choisi les Pays-Bas. Il n'y aura, chez nos voisins néerlandais, ni de champion désigné, ni de relégation, ni de promotion. Mais le classement déterminera les places européennes.Pour Gerard Lopez, cela "semble assez arbitraire et entraîne déjà des plaintes devant les tribunaux". "Seule la saison blanche a une existence légale (en France) car il est écrit que seule une saison qui va au bout des 38 journées peut être validée ; donc logiquement, toute autre chose ne peut l'être", estime le président lillois dans son entretien à L'Equipe. "La saison blanche pose des problèmes à beaucoup de gens et de clubs, qui l'estiment inacceptable, ce que je peux entendre".Une saison blanche aurait le mérite de renvoyer le LOSC, 2la saison dernière, en Ligue des Champions. Mais Gerard Lopez propose aussi d'autres idées comme "un modèle de calcul, plus scientifique, dans lequel on simulerait les résultats des dix dernières journées, selon les points pris à domicile ou à l'extérieur, pour obtenir un classement sur 38 journées".Pour les Dogues, l'enjeu financier est de taille, même si son patron assure que "le LOSC est un club solide". Début janvier, Gerard Lopez avait indiqué au Financial Times que l'emprunt de 140 millions de dollars contracté en 2018 auprès du fonds spéculatif américain Elliott Management devait être remboursé d'ici août 2021. Un prêt dont il est lui-même le garant, depuis la recapitalisation du club nordiste effectuée l'an dernier.Gerard Lopez avait aussi affirmé, à cette même occasion, avoir déjà remboursé 80 millions d'euros à ses créanciers. Non seulement Elliott, mais aussi la banque américaine JPMorgan qui avait racheté 50 à 60 millions d'euros de dettes à l'été 2018 et qui était depuis "senior lender", c'est-à-dire prioritaire sur les remboursements.Une non-qualification pour la Ligue des Champions - à laquelle s'ajoutent les incertitudes sur le marché des transferts de joueurs sur lequel le modèle économique du LOSC s'appuie en grande partie - pourrait donc constituer un vrai préjudice pour les Dogues et leur propriétaire, même s'il est sans doute encore un peu tôt pour en évaluer toutes les conséquences.