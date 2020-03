Coronavirus : le maire d'Hondschoote (Nord) propose aux élus de reverser une partie de leurs indemnités aux soignants

L'idée est venue, selon lui, de son adjointe aux affaires sociales. Martine Wieczorek. "On a une activité au ralenti en ce moment, nous les élus", explique Hervé Saison, maire (DVD) d'Hondschoote, commune flamande de 4000 habitants. "Avec les mesures de confinement, on a moins de dépenses. Moi, sur la semaine écoulée, j'ai fait un plein de gazoil en moins. J'avais des rendez-vous en moins, des déjeuners de travail qui ont été annulés et donc qui n'ont pas été imputées sur mes indemnités".Réélu au premier tour des municipales dimanche dernier, Hervé Saison propose donc à tous les élus de reverser une partie de leurs indemnités au profit des personnels soignants qui luttent contre le coronavirus Covid-19."La solidarité s'organise un peu partout pour les soignants et la recherche", estime-t-il. "On pourrait donc faire des dons par rapport à ces indemnités qui ne sont pas dépensées".Pour le maire d'Hondschoote, ces indemnités pourraient être reversées par l'intermédiaire de la Fondation de France qui a lancé un appel aux dons et qui s'est associé à l'émission spéciale de France 2, "Ensemble avec nos soignants" , qui sera diffusée en direct ce mardi 24 mars à partir de 21h pour mobiliser des fonds."Je mobilise mes connaissances", nous confie Hervé Saison qui dit avoir le soutien dans sa démarche d'au moins deux autres élus du Nord, le sénateur (SE) Jean-Pierre Decool et le député (UDI-Agir) Paul Christophe. "C'est le moment pour nous, les élus, de redorer notre blason".