Coronavirus - Maubeuge, Douai, Ruitz : Renault met à l'arrêt toutes ses usines en France

Trois sites dans le Nord Pas-de-Calais



Chômage partiel

Renault suspend ses "activités de production sur les sites industriels en France jusqu'à nouvel ordre, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire", a indiqué un porte-parole du constructeur.Le groupe avait déjà annoncé dans la matinée la mise à l'arrêt de ses quatre usines espagnoles "lundi et mardi", à cause du coronavirus, en soulignant qu'une reprise de la production était incertaine pour les jours à venir.En France, la suspension des activités industrielles va concerner 12 sites et 18.000 salariés. Les usines de Douai (environ 3000 salariés), de Maubeuge (1600 salariés) et Ruitz (417 salariés) en font partie.En Espagne, les usines de Renault emploient un peu moins de 10.000 personnes.Le groupe "mettra en oeuvre les mesures appropriées pour répondre efficacement à la demande commerciale", a souligné son porte-parole.Pour l'Hexagone, "on attend des précisions sur les conditions d'indemnisation du chômage partiel", dans le cadre de cette "crise sanitaire", a déclaré Fabien Gâche, délégué CGT, dont le syndicat exige une rémunération inchangée pour tout le personnel.Dans un courrier adressé à la direction, dont l'AFP a obtenu copie, la CGT demande au groupe de "garantir le maintien de la rémunération à 100% pour l'ensemble du personnel en intégrant tous les éléments de rémunération, y compris pour les intérimaires et prestataires".En dehors des activités de production, "le télétravail est obligatoire depuis hier (dimanche) soir pour les salariés des activités de logistique et d'ingénierie-tertiaire" en France, dont "les postes le permettent", a précisé Guillaume Ribeyre, délégué CFE-CGC."La continuité des activités de production des usines du groupe dans les autres pays européens est fonction de la situation de chaque pays", a noté le porte-parole.