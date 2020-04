Coronavirus : un médecin généraliste de Villers-Outréaux meurt du Covid-19

"Mort au champ d'honneur"

Un nouveau soignant est tombé dans la guerre contre la pandémie de coronavirus. L'ARS Hauts-de-France a annoncé dans un communiqué, lundi 20 avril, le décès du Dr. Philippe Lerche, médecin généraliste qui exerçait à Villers-Outréaux (Nord), entre Cambrai et la frontière avec l'Aisne.Le médecin âgé de 64 ans est décédé dimanche, précise l'ARS Hauts-de-France."Au nom de toutes les équipes de l’ARS, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux confrères du Dr Lerche", a déclaré son directeur Etienne Champion, ajoutant : "Je tiens également à saluer le courage et l’engagement des professionnels de santé qui, partout dans la région sauvent des vies, aux avant-postes de la lutte collective contre le Covid-19."Le médecin nordiste a "fait face à l’épidémie avec beaucoup de courage et est mort au champ d’honneur", a déclaré sa femme à La Voix du Nord Sur Facebook, l'Union régionale des professionnels de la Santé des Hauts-de-France a également réagi en faisant part de son "sentiment de colère de voir le Dr Lerche, proche de la retraite, après avoir consacré sa vie à ses patients, mourir au champ d’honneur et ses confrères devoir continuer d’aller au combat avec des protections insuffisantes."