Coronavirus : dans le Nord, la solidarité entre voisins, s'organise pour les personnes âgées ou dépendantes

En ces temps difficiles, il est + que jamais important de veiller les uns sur les autres 🙏🤝

Pour vs aider à organiser l'entraide entre voisins tt en respectant les règles de sécurité, ns vs proposons de télécharger gratuitement notre kit ☀️ https://t.co/RGE05LbxM0



#Covid_19fr pic.twitter.com/UdBkhGRRxy — Voisins Solidaires (@VoisinSolidaire) March 23, 2020

Le Département du Nord et l’association Voisins Solidaires, lancent l’opération « Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? », appel à la mobilisation des Nordistes pour organiser la solidarité de voisinage. Téléchargez le kit gratuit sur le site https://t.co/HwrduXhaXc pic.twitter.com/XdYc763YEe — Geneviève Mannarino (@GeMannarino) March 24, 2020

Du fait du confinement, les personnes âgées n'ont pas forcèment une personne pour s'occuper de leurs courses. Alors le département du Nord a décidé de relayer massivement les initiatives notamment de l'association Voisins Solidaires. "Le Nord compte plus de 7 000 réseaux de voisins solidaires. Dans ce contexte de confinement, c'est indispensable de pouvoir compter sur ses voisins, c'est une solidarité de proximité"explique Atanase Perifan, président de la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité; Créateur de la Fête des Voisins et de Voisins Solidaires. Un appel relayé par le Département sur son site. Pour faciliter les initiatives et passer de l'intention à l'action, le Département du Nord et l'association Voisins Solidaires mettent à disposition de tous les citoyens un kit gratuit "Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ?". L'idée est de le télécharger et l'afficher par exemple en bas de son immeuble pour que chacun puisse remplir les cases, en fonction de ses besoins, ou de ses possibilités.Il faut toutefois respecter les gestes barrières. Pour cela par exemple, "il faut déposer les courses sur le paillasson de son voisin âgé, frapper à la porte et se reculer quand il ouvre la porte pour le saluer", explique Anastase Périfan.Pour Geneviève Mannarino, Vice-présidente du département du Nord en charge de l'autonomie, " la priorité est de maintenir un lien avec les personnes âgées, dépendantes ou en situation de handicap", d'où le soutien du département à cette initiative nationale.En outre, une permanence téléphonique est maintenue dans les unités d'action sociale et pour les questions urgentes sur la dépendance, une boîte mail a été crée: covid& 9-autonomie@lenord.fr et il existe une plateforme téléphonique au 03 59 73 73 73.L'initiative des voisins solidaires a aussi été reprise par plusieurs villes de la région, dont Liévin dans le Pas-de-Calais.