Coronavirus : nouveau plan de circulation d'Ilévia pour ce lundi

[CONTINUITE DE SERVICE COVID-19] : 23/03/20:

Bus urbain : Fréquences et amplitudes adaptées, certaines lignes ne circulent pas. Seules les Lianes (1 à 8) et les lignes 10 ,13, 14, 15, 17, 18 circulent.

Bus suburbain : Horaires vacances scolaires.

Aucun service scolaire — ilévia Bus (@ilevia_bus) March 22, 2020

La fréquence du métro est modifiée avec une rame toutes les 4 minutes 20 pour la Ligne 1 et toutes les 6 minutes pour la Ligne 2.Le tramway circulera avec une fréquence et une amplitude modifiées : toutes les 12 minutes sur le tronc commun (entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche), et toutes les 24 minutes sur les branches Roubaix et TourcoingUne offre de transport adaptée est mise en place sur le réseau bus avec des fréquences modifiées et des amplitudes réduites. Certaines lignes ne circuleront pas, comme la ligne de nuit. Le détail ligne par ligne est consultable sur le site ilevia.fr. Toutes les lignes scolaires ne circuleront pas.Les pratiques évoluent dans les bus : la montée et la descente se font uniquement par les portes du milieu ou de l’arrière. Les voyageurs sont invités à acheter leurs titres de transport sur les distributeurs automatiques, en ligne sur le site ilevia.fr ou via le service M-Ticket sur l’application ilévia.Le service V’lille reste accessible pour les utilisateurs. Les abris vélos situés dans les parkings-relais (P+R) de St-Philibert, Les Prés, CHU Eurasanté et Don Sainghin sont fermés. Les autres abris-vélos continuent à fonctionner normalement.Les agences commerciales, elles sont toutes fermées.