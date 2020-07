Coronavirus : on vous explique pourquoi le nombre de nouveaux cas de Covid-19 détectés est en hausse dans le Nord

250 nouveaux cas détectés en une semaine dans le Nord

Plus de tests PCR = plus de cas détectés

Des chiffres plus élévés dans le Nord que dans le reste de la région

Selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France, le taux d’incidence dans le Nord est de 9,7 pour 100 000 habitants. Cela signifie qu’entre le 12 et le 18 juillet dans le Nord, sont survenus 9,7 nouveaux cas de Covid-19 détectés par tests PCR, pour 100 000 habitants.Il s’agit du taux le plus élevé depuis plus d’un mois. Il n'était que de 6,2 entre le 12 et le 18 juin dernier. En tout, près de 250 cas ont donc été dépistés dans le Nord la semaine dernière, contre environ 160 sur la même période il y a un mois.Santé Publique France relativise toutefois cette augmentation : "Le taux d'incidence n'est lisible qu'avec d’autres indicateurs. Ici, le taux de dépistage a augmenté entre mi juin et mi juillet dans le Nord, passant de 374 dépistages pour 100 000 habitants à 605 la semaine dernière.Il est donc logique que le nombre de cas détectés augmente. La variable qui peut tout changer est le taux de positivité. Dans ce cas précis, il est passé de 1.6 à 1.7 en un mois, il reste stable".Si le taux d'incidence est bien plus élevé dans le Nord que dans les autres départements des Hauts-de-France( 9,7 contre 3,4 dans le Pas-de-Calais, 1,4 dans la Somme, 3,8 dans l’Oise, et 2,1 dans l’Aisne), c'est aussi parce que les dépistages y sont plus nombreux.La large campagne de tests dans la Flandre intérieure et dans la Vallée de la Lys lancée début juillet notamment, est toujours en cours. 300.000 assurés du Nord peuvent ainsi réaliser des tests virologiques et sérologiques gratuitement.Depuis le début de l’épidémie, le coronavirus a fait 1.894 décès dans les Hauts-de-France.