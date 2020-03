Coronavirus : les parents d'élèves des Hauts-de-France réclament du savon “sans délai” à l'école

"Vigilantes"

"Dans le contexte actuel de l'épidémie du coronavirus Covid-19, les directives ministérielles imposent des règles strictes de prévention en matière d'hygiène", soulignent les deux fédérations dans un communiqué commun publié lundi.Elles rappellent aux "municipalités, intercommunalités, conseils départementaux et conseil régional, leur responsabilité dans la mise en oeuvre de ces recommandations."La FCPE et la Peep demandent ainsi "la mise à disposition effective et sans délai, de distributeurs de savon liquide et d'essuie-mains à usage unique jetables, dans tous les sanitaires établissements scolaires publics".Elles préviennent par ailleurs qu'elles seront "vigilantes" quant à l'approvisionnement permanent de ces distributeurs dans les sanitaires destinés aux élèves, "indispensable", "dans un contexte d'épidémie virale ou non".