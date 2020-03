Coronavirus : premier cas confirmé dans le Nord

"Risque faible" de contamination

#Coronavirus #COVID19 | Si vous êtes malade, vos microbes se propagent en:

🚪touchant une autre personne ou des objets

🗣éternuant ou toussant



✅ Se laver les mains au savon est un geste barrière efficace contre le virus



Des questions ?

📞0 800 130 000

Cellule coronavirus Une cellule d'information du public, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 21h00 et le week-end de 08h30 à 14h00, a été mise en place pour répondre aux questions des habitants des Hauts-de-France directement concernés par les cas de coronavirus : 03 20 30 58 00. Un numéro vert national répond par ailleurs aux questions des Français sur le coronavirus, 24h sur 24, sept jours sur sept : 0 800 130 000.

Un premier cas de Coronavirus a été confirmé ce mercredi 4 mars dans le département du Nord. "Il s’agit d’une jeune femme ayant récemment séjourné en Italie. Elle est actuellement prise en charge au CHU de Lille. Son état de santé n’inspire pas d’inquiétude", explique la Préfecture du Nord dans un communiqué. La ville d'origine et l'âge de cette patiente n'a pas été précisée.La jeune femme, présentant des symptômes du Covid-19 au retour de son séjour en Italie, a composé le 15. Considérée comme cas possible de coronavirus par les médecins, elle a donc été soumise à un test, qui s'est révélé positif.L'Agence régionale de Santé travaille à l'identification des personnes qui ont été en "contact rapproché" avec la patiente. "Le risque de contamination pour ces contacts est considéré comme faible, en raison de symptômes très peu prononcés chez la patiente", précise la Préfecture.Dans la région Hauts-de-France, on dénombre actuellement